İstanbul'da ünlü estetik doktorundan sahte imza skandalı Küçükçekmece'de özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada, ünlü estetik doktorunun saldırıdan önce şüphelilerle hastaneye giriş yaptığı ve görevlileri tehdit ettiği ortaya çıktı.

İHA

İstanbul'da ünlü estetik cerrahı skandal bir olaya karıştı.

Küçükçekmece'de buluna özel bir hastanede çalışan Op. Dr. M.Y., hastaneye düzenlenen silahlı saldırının baş şüphelisi oldu.

Saldırıdan önce hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y. bir süre sonra hastanenin ruhsatını sahte imza ile kendi üzerine geçirmek istedi.

SAHTE İMZA KULLANMAYA ÇALIŞTI

Bunu fark eden ruhsat sahibi işletme sözleşmesini iptal etti ve doktor M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine hastaneden ayrılan doktor 8 Haziran günü hastaneye yanında adamlarıyla birlikte gelerek hastane yetkilileri ve ruhsat sahibinin yakınını tehdit ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine haber verildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, kaçmaya çalışan M.Y.’nin yanında gelen kişiler yakalandı.

Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

"YANINDA 6 KİŞİYLE HASTANEYE GELDİ"

Olay anında hastanede bulunan ve şahıslardan şikayetçi olan R.K., emniyette verdiği ilk ifadesinde “Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş. G. hastaneyi kiraladığı M. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler.

Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim.

"YA 1 MİLYON DOLAR VERİRSİNİZ YA DA HEPİNİZİ ÖLDÜRÜRÜM"

M. isimli şahıs bana bağırarak "Patronunu ara çabuk buraya gelsin" dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve buyurun konuşalım dedim.

Odaya çıktığımızda M.Y. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A. ve C. V. isimli çalışanlar odaya geldi. M, isimli şahıs bağırarak "Bu hastaneyi başınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir. Hepinizi öldürürüm lan" dedi.

Bende amcamı arayacağımı, sakin olmasını ve problem ne ise çözüleceğini söyledim. Fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim” dediği öğrenildi.

4 GÜN SONRA HASTANEYİ KURŞUNLATTI

Yaşanan bu olaydan 4 gün sonra sabaha karşı 05.30 sıralarında motosikletle gelen silahlı saldırganlar tarafından hastane kurşun yağmuruna tutuldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay sonrasında soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişiyle birlikte gözaltına alınan doktorun ünlü estetik cerrahi Op. Dr. M.Y. olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)