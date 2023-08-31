İstanbul'da üvey kızlarını 4 yıl boyunca taciz eden adama baltalı saldırı 48 yaşındaki adam, ikinci kez evlendiği eşinin iki kızına cinsel istismarda bulundu. Bir gece uyurken üvey kızı ve erkek arkadaşı tarafından baltalı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Akşam saat 23.30 sıralarında bir binanın giriş katında ikamet eden Suriye uyruklu 48 yaşındaki Ammar K., yaklaşık 7 yıl önce Shirin A. ile ikinci evliliğini yaptı.

Shirin A.'nın üç çocuğuyla birlikte yaşayan Ammar K., iddiaya göre üvey kız çocukları F.A., ve A.A.'ya yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.

Öldürmekle tehdit etti

Ammar K.'nin, yaşananları anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit ettiği de iddia edildi.

Üvey babanın tehditlerine rağmen F.A., yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.'ya anlattı.

Bunun üzerine ikili, pazartesi gece saatlerinde evde bulunan baltayı alarak, üvey baba Ammar K.'nin uyuduğu sırada odasına gitti.

Baltayla saldırdı

Burada F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Baltanın kafasına isabet ettiği adam, ağır şekilde yaralandı.

Yaşanan olaya şahit olan anne Shirin A. ve olayı gerçekleştiren iki çocuğu dışarı çıkıp, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından Ammar K.'yi ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ise olay ile ilgili çalışma başlattı.

Anne ve çocukları çelişkili ifadeden gözaltında

Anne Shirin A. ve çocukları olay yerinde polise, parkta olduklarını eve geldiklerinde Ammar K.'nin kanlar içerisinde olduğunu ve yerde balta olduğunu söyledi.

Hırsızlık girişiminden şüphelendiklerini söyleyen anne ve çocuklarının çelişkili ifadeleri üzerine polis, anne ve çocukları gözaltına aldı.

Hayatı tehlikesi bulunuyor

Emniyetteki ifadelerinde F.A., ve M.A., suçlarını itiraf etti. F.A., ifadesinde üvey babası Ammar K.'nin kendisine ve kız kardeşi A.A.'ya dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu, yaşananları erkek kardeşine anlattıktan sonra olay gecesi balta ile üvey babasına saldırdığını söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi devam eden Ammar K.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Çok kan kaybetmişti"

Olay gecesi yaşananları anlatan mahalle sakini Bayram Çınar, "Bizim yan tarafımızda oturuyorlar. Ben işten geliyordum. Sokağa geldiğim sırada çocukları dışarı çıktı. 'Babamı vurmuşlar' demeye başladılar. Adam galiba içeride yatıyormuş. Baltayla kafasına vurmuşlar. Çok kan kaybetmişti. Ondan sonra dizlerini çöküp, yatağa yaslanmıştı. Polise haber verdik. Polis, olay yeri inceleme ve ambulans geldi. Sağlık ekiplerine yardım ederek, ambulansa koyduk. Kimi borçlular, alacaklılar yaptı diyor, kimi de eski eşi yaptı diyor. Kendisi iki evli. Biz de olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Haseki Hastanesi'nde yatıyor. Komada olduğunu öğrendik." dedi.