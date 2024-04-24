DHA
Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.
Bu kapsamda denetimler kararlılıkla devam ediyor.
İstanbul'da harekete geçildi
Son olarak ekipler, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, şüpheli görülen kişileri durdurdu.
Üst aramasında ele geçirildi
Ekipler, tek tek üst araması ve ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı.
Bir kişinin üst aramasında, "Peçete" diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Denetim sırasında üst araması yapılan bir vatandaş, "Yunuslar geziyor diye vermiyorlar ağabey." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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