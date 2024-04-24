Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 'Yunuslar geziyor diye vermiyorlar'

İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 'Yunuslar geziyor diye vermiyorlar' Yunus polisleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik denetimlerde, üst araması yapılan bir vatandaşın üzerinden "Peçete" diye tabir edilen uyuşturucu madde çıktı.