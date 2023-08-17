İstanbul'da uyuşturucu kullanan kadının içler acısı hali İstanbul'da uyuşturucu madde kullanan bir kadın çevredekilere zor anlar yaşattı. Kadın etrafa küfürler savururken bir anda etrafta bulunan bir adamın ayaklarına kapandı.

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ensonhaber.com

İnsanların zehirleyen uyuşturucu maddeler, hayatları karartmaya devam ediyor.

Öyle ki uyuşturucu bataklığına sürüklenen insanlar sağlıklarını düşünmezken, toplum huzurunu da bozuyor.

Bu iletten kurtulmak isteyenler tedavi görürken, bazı insanlar o kadar şanslı olmuyor.

Uyuşturucu kullanan kadın zor anlar yaşattı

Son olarak İstanbul’da uyuşturucu kullanan bir kadın, polise ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı.

Uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta zorlanan kadın önce etrafa küfürler savurdu.

Ayaklarına kapandı öpmeye çalıştı

Kadın daha sonra kendi kendine konuştu ve marketin önünde oturan yaşlı bir adamın ayaklarına kapandı.

Adamın ayaklarını öpmeye çalışan kadın, "Baba” diyerek sarılmaya çalıştı.

Bu anlar etraftakiler ise, "Sabahtan beri bu halde sen bize imtihan mısın?” diyerek tepki gösterdi.