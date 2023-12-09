İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Sultangazi'de uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 12'si tutuklanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

DHA Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelede operasyonlar sıklaştırıldı. Operasyon bu kez İstanbul Sultangazi'den. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 28 kişiden 12'si tutuklandı Yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda satışa hazır uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca, iki pompalı tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)