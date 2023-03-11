İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 241 kilogram esrar ele geçirildi Ümraniye'de bir depoya yapılan operasyonda 241 kilogram esrar, bin 550 kök kenevir ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik ekiplerinin operasyonları devam ediyor. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de bir depoda uyuşturucu yetiştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. 241 kilogram esrar, bin 550 kök kenevir Depoda yapılan aramalarda 241 kilogram esrar, bin 550 kök kenevir, çok sayıda uyuşturucu madde imal ve satışında kullanılan malzeme ele geçirildi. Deponun alt katını seraya çevirip kenevir yetiştiren 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.