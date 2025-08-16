İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 22 kilogram 553 gram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, 49 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 hassas terazi, 1 pompalı av tüfeği ile 7 av tüfeği kartuşu, 1 tabanca şarjörü ve 82 fişek ele geçirildi.

Helikopter destekli operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.