İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Ticari takside 43 kilo eroin bulundu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Ekipler yurt genelinde güvenliği sağlamak kapsamında her türlü çalışma devam ediyor.

Bu kapsamda en önemli konulardan biri de vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçmek.

Vatandaşın zehirlenmesine izin vermeyen ekipler denetimleri sıkılaştırırken megakentte yeni birr operasyon düzenlendi.

Ekipler şüphelileri tespit etti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde C.Ş., E.G. ve M.K. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin etikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul üzerinden yurtdışına çıkaracakları bilgisine ulaştı.

2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin Esenyurt ve Büyükçekmece’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Yangın söndürme tüplerine gizlediler

Uyuşturucu maddelerin araçlarla sevk edileceğinin belirlenmesi üzerine, 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; yangın söndürme tüplerinin içine gizlenmiş vaziyette ve ticari taksinin bagajında bulunan bir valizde toplam 43 kilo eroin ele geçirildi.

Ticari taksi şoförü yakalandı

Şüphelilerden M.K. isimli şahsın, kendisini ticari taksi şoförü gibi göstererek kamufle ettiği, yakalanması durumunda suçu araçtaki yolculara atarak suçtan kurtulmayı planladığı, ticari taksi şoförleri ile arasında grup kurarak kontrol noktalarına girmemek için uygulama kullandığı ortaya çıktı.

Yakalanan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli ya da şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.