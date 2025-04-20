İHA
İstanbul Ataşehir'de yaşanan olayda, M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM’ye geldi.
Bir kişinin tüfeğini ATM'ye dayayarak para çektiği görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayılarak, gündem oldu.
EKİPLER, GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yayılan "Tüfeğini ATM'ye dayayıp para çekti" haberleri üzerine inceleme başlattı.
TÜFEK OYUNCAK ÇIKTI
ATM çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, M.S.D. isimli şüpheli şahsı tüfekle birlikte yakaladı.
Yapılan kontrollerde tüfeğin oyuncak olduğu anlaşıldı.
ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI
M.S.D. hakkında 'halk arasında korku ve paniğe neden olmak'tan işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen şahıs, serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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