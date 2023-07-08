İstanbul'da uzun süredir ilişkisi olmadığı için balkona çıktı: Mahsur kaldı Bahçelievler'de intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı (33) kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul dün saat 17.00 sıralarında Şirinevler'de bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında oturan Tunuslu Radhouane Tayarı, uzun süredir ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarktı. Pişman olan Tayarı bu kez kurtarılmayı bekledi. Uzun süredir ilişkim yok deyip intihara kalkıştı Dengesini kaybeden Tayarı 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, branda açarak Tayarı'yı aşağı atlamaya ikna etmeye çalıştı. Tayarı, brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vazgeçti: Mahsur kaldı Yara almadan kurtulan Radhouane Tayarı'nın, polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Tayarı, ifadesinde uzun süredir sevgilisinin olmadığından öfkelendiğini ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdi. Görgü tanıklarından Ahmet Nalçacı, "Evde oturuyorduk, bir kargaşa gürültü oldu, dışarı çıktığımızda 4. kattan birisi aşağıya atlamaya kalkıyordu. İçeride sanırsam tartışmış bir arkadaşıyla. Oradan 3. kata gelmiş. Doğalgaz borusuna tutunuyordu. Sonra ekiplere haber ettik. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Aldılar ikisini de götürdüler." dedi.