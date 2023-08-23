İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz akşam korku dolu anlar yaşandı.
Bir grup, bölgedeki bir restoranın önünde duran otomobili kaçırdı.
Bu sırada şüphelileri gören ve durdurmak isteyen 21 yaşındaki vale Ogün Tekin aracın peşinden koştu.
Tekin'i gören şüphelilerden biri 2 el silah sıkarak olay yerinden kaçtı.
Genç çocuk ise saldırıya uğradığı yerde hayatını kaybetti.
Ekipler peşlerine düştü
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların peşine düştü.
Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında dün 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi.
Kovalamacada lastikleri patlatıldı
Arnavutköy'de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.
Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı.
Kamyoneti gasbedip kaçtılar
Bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir otomobili gasbederek olay yerinden kaçtı.
Kamyonetin gasbedildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis aracına 7 mermi isabet etti
Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet etti.
Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.