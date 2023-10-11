İstanbul'da voleybol antrenöründen kız öğrencilere taciz! Telefon kayıtları çıktı... Kız öğrencilerinin şikayeti üzerine voleybol antrenörü, 2 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiası ile gözaltına alındı. Öte yandan öğrencilerden biri, voleybol antrenörüyle konuşmalarını kaydetti.

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DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde 2 kız öğrencinin şikayeti tacizi ortaya çıkardı.

Voleybol antrenörü U.T., öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu.

Kızların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerin ardından U.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon kayıtları çıktı

U.T., emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın, U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

"Elim ayağım titriyor"

Kayıtta, öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi?" dediği öğrenildi.

"Bazen olur öyle kusura bakma"

U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak." dediği duyuluyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)