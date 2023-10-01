İstanbul'da yağış devam ederken İSKİ Üsküdar'ı göle çevirdi İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarını açınca bölgede su taşkınları yaşandı. Esnaf ve vatandaşlar su bastığını belirterek tepki gösterdi.

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DHA

İstanbul, cuma gününden bu yana yağmurla mücadele ediyor.

Sonbahar yağmurları etkili bir şekilde devam ederken olumsuzluklar da yaşanmaya devam ediyor.

Bunun bir örneği de bugün Üsküdar'da yaşandı.

Yollar göle döndü

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte İSKİ Atıksu Ön Arıtma Tesisi'nin kapaklarının açılmasıyla yollar göle döndü.

Sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorluk yaşadı.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Ekipler mazgalları açarak arıtma tesisinden caddeye akan ve belirli noktalarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Hekimbaşı'nda birçok iş yerini de su bastı. İş yeri sahipleri her yağmur yağdığında aynı sorunların yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Caddede biriken su, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu tahliye edildi.

"İSKİ'nin çok büyük hatası var, yıllardır bu sorunu yaşıyoruz"

Market sahibi Sinan Zeyrek hep aynı manzaranın yaşandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu yağmurdan dolayı hem de yağış olduğu için İSKİ kapakları açıyor hiçbir önlem almadan. Dere de tıkandığı için bu sorunu yaşıyoruz. Bütün iş yerlerine su girdi. Asfalt da yüksek. İSKİ'nin çok büyük hatası var, yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Bütün esnaf mağdur perişan olduk. Dere yatağı olduğu için yukarıdan gelen yağmur suyu da birikiyor. Burada arıtma tesisi olduğu için kapakları açıyorlar. Su çoğalıyor çoğaldığı zaman da biz mağdur oluyoruz.

"Fazlalık suyu dereye vermiyor yola veriyor bütün esnaf mağdur"

Başka bir iş yeri sahibi Mustafa Kopuz ise, "Dereyle ilgili değil. İSKİ biriken suyu yola veriyor. Fazlalık suyu dereye vermiyor yola veriyor bütün esnaf mağdur. Her yağmurda aynı. Derenin dibinde duruyor İSKİ. Bir şey açıp da dereye vermeyip yola veriyor bu ne saçmalık böyle. Lağım suyu pis su. Senede iki kez üç kez oluyor. Geçen sefer de 30 cm su girdi içeriye. Komple dükkanı boşalttım. Yapacak bir şey yok. Anlat anlat değişen bir şey olmuyor." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)