İstanbul’da yağış nedeniyle göle dönen caddede kaza yaşandı Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda su birikintileri oluştu. Seyir halindeki araçlar kazaya karıştı.

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DHA

Yağmurlu hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da da cuma gününden bu yana devam eden yağışlar, şiddetini artıyor.

Her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar yeniden etkili oluyor.

Öyle ki, birçok ilçede sel görüntüleri gelmeye devam ediyor. Cadde ve sokakların göle dönmesiyle vatandaşlar büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Su birikintileri oluştu

Bu durum kazaları da peşine getiriyor. Bunun bir örneği de bugün Avcılar ilçesinde meydana geldi.

Bölgede çok sayıda noktada su birikintileri meydana geldi.

Yağmurun etkisini artırdığı sabah saatlerinde pazar pazarı, Ambarlı Liman Yolu ve sürücü adaylarının sınava girdiği noktada biriken sular sürücü ve yayaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kazalar kaçınılmaz oldu

Ambarlı Limanı’na giden yoldaki su birikintileri trafik kazalarına sebep oldu.

Bir otomobil sürücüsünün göle dönen yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)