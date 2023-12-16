İstanbul'da yağmur sonrası aynı manzara! Otobüsün içini su bastı Gün boyunca devam eden sağanak yağış nedeniyle iki araç caddede mahsur kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünün içine de su girince yolcular zor anlar yaşadı.

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DHA

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan İstanbul'da da dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor.

Gün boyunca devam eden yağış, kısa sürede kenti olumsuz etkiledi.

Araçlar mahsur kaldı

Yollarda rögarlar taştı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bakırköy'deki Florya caddesi de göle döndü. İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı.

Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi.

Otobüsü su bastı

Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün içine de su girdi. Yolcular basamak ve koltuk kenarlarına çıkarak ıslanmaktan kaçmaya çalıştı.

İSKİ ekipleri yoldaki yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)