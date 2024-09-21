İstanbul'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapmıştı.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini zaman zaman artıran yağış, Taksim Meydanı’nda bulunanlara zor anlar yaşattı.
VATANDAŞLAR YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ
Yağmura Taksim’de yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların o zor anları kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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