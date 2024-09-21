İstanbul'da yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yağış uyarısı yapmıştı.

Öğle saatlerinden itibaren etkisini zaman zaman artıran yağış, Meydanı’nda bulunanlara zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR YAĞMURUN DİNMESİNİ BEKLEDİ

Yağmura Taksim’de yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların o zor anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör