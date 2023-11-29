İstanbul'da yakalanan torbacının savunması pes dedirtti: Bunlar pudra şekeri Baskın anı kameralara yansırken evde suçüstü yakalan şahsın, poşetteki kokainler için polise sözlü ifadesinde, “Bunlar pudra şekeri, hassas terazi ile de tartıyorum” savunması pes dedirtti. Poşet poşet uyuşturucu ile gözaltına alınan torbacı tutuklandı.

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İHA

İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde zehir tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Okmeydanı semti Piyelapaşa Mahallesi’nde yaptığı sokak çalışmalarında, bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Takibe başlayan polis ekipleri, şahsın girdiği bir binaya çok sayıda farklı kişilerin giriş çıkış yaptığını belirledi.

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, önceki gün saat 22.45 sıralarında eve baskın düzenledi.

Hazırlıklar yapıldı, baskın düzenlendi

Baskında evdeki şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 7 parça halinde satışa hazır halde toplam 776 gram kokain, 6 parça halinde satışa hazır halde toplam 453 gram marihuana, 31 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, bin 700 adet şeffaf klipsli poşet ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Baskın anları ise kameralara anbean yansıdı.

"Bunlar pudra şekeri abi, hassas terazi ile de tartıyorum"

Aramalar esnasında kokain dolu poşetlerin sorulduğu torbacının polis sözlü ifadesinde, “Bunlar pudra şekeri abi, hassas terazi ile de tartıyorum.” dediği öğrenildi.

Pes dedirten ifade sonrası gözaltına alınan İbrahim D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen torbacı, çıkartıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)