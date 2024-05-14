İstanbul'da dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde caddede yürüyen Mustafa D. isimli adam ile birkaç şahıs arasında “Yan baktın” tartışması çıktı.
Ateş açıp kaçtı
Tartışma giderek büyürken Mustafa D. eline aldığı tabanca ile karşı taraftakilere ateş etti. Kavgada taraflar arasında arbede yaşanırken silahlı şahıs kaçmaya başladı.
1 kişi gözaltında
O sırada olay yerine yakın olan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Yaralı tedavi altına alındı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada bacağından yaralanan Azer Y. isimli kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddeye gelen polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı.
O anlar kamerada
Yaşanan silahlı kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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