İstanbul'da yanan kablolar için canlarını hiçe saydılar

Silivri’de elektrik malzeme satışının yapıldığı bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. İş yeri çalışanları, kabloları kurtarmak için alevlerin arasına daldı.

İstanbul'un Silivri ilçesi Selimpaşa Mahallesi'nde, elektrik malzeme satışının yapıldığı bir iş yerinin depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangında satış için depolanan elektrik kabloları yandı. Yangının çıkış anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde ilk olarak depodan dumanların yükselmeye başladığı görülüyor. Daha sonra kabloların plastik kısımları alevli bir şekilde tutuşturarak, yangının büyümesine yol açıyor.

İşçilerin yangından kablo kurtarma çabası İZLE

ÇALIŞANLAR ALEVLERİN ARASINA DALDI

İş yeri çalışanlarının kabloları kurtarmak için alevlerin arasına dalarak kablo bobinlerini alevlerin arasından çıkardığı anlar ve yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ettiği anlar kameraya yansıyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.