İstanbul'da yanan otomobilin kundaklandığı belirlendi Fatih'te sabah saatlerinde alev alev yanan otomobillerin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki park halindeki taksiye sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin kundaklandığı belirlendi

Güvenlik kameralarında yapılan incelemelerin ardından ise otomobilde kundaklama sonucunda yangın çıktığı belirlendi.

Kamera görüntülerinde, şüpheli bir kişinin park halindeki otomobilin etrafında dolaştığı ve bir süre sonra otomobilin kapısını açarak içine girdiği, bir süre sonra şüphelinin inmesinin ardından otomobilden dumanların yükseldiği görülüyor.

Polis, iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kundaklama olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)