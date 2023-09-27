DHA
İstanbul'un en kalabalık bölgesinde hareketli anlar yaşandı.
Yerli ve yabancı turistin akın ettiği Galata Köprüsü'nün altındaki restorandan dumanlar yükseldi.
Yangın nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler panik yaşadı.
Balık tutmaya devam ettiler
Köprü üstünde bulunanlar ise, yoğun duman aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mutfak bölümünden çıktı
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Restoranın mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)