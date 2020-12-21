7 ilçede yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Son bir ayda 6 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 7 farklı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda 3 adet kalaşnikof, bu silahlara ait 750 adet fişek, 30 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet kurusıkı tabanca, 354 adet fişek, uzun namlulu bir silaha ait fişek ile silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda silah yapımında kullanılan tabanca parçaları ele geçirildi.

SİLAHLAR SERGİLENDİ

Ele geçirilen silahlar ve makineler Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu VİDEO



POLİS HİZMET ARACI KARTINDAN ŞÜPHELENDİ, SİLAH ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Bayrampaşa'da kısıtlama günü polis ekipleri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevli hizmet aracı kartı taşıyan bir otomobilden şüphelendi. Otomobili takibe alan polis ekipleri F.E.'ye ait yasa dışı silah atölyesine ulaştı.

Polis ekipleri atölyeye operasyon düzenlerken, yapılan operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 150 adet ucu açılmış namlu, 19 adet şarjör, CNS torna makineleri, silah yapımında kullanılan malzeme ve parçalar ile 1 adet sahte İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına düzenlenmiş görevli hizmet araç kartı ele geçirildi. Bir kişi de gözaltına alındı.

KALAŞNİKOF'LAR SURİYE'DEN

Küçükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen 3 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfeğin Suriye'den getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Son bir ayda polis ekiplerince 7 ilçede gerçekleştirilen 6 farklı operasyonda toplam 16 kişi gözaltına alındı. 2 silah atölyesi ele geçirildi. sorgulanmak üzere emniyete götürülen 16 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 8 kişi ise "Silah İmalatı ve Ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlar ve adreslerde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, bir evde yapılan aramalarda fırından silah çıkması dikkat çekti.





































