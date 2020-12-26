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    İstanbul'da yasağı aldırmadan balık tuttular

    Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen bir grup, oltalarını alarak Beşiktaş sahilde balık tutmaya indi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 10:00
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 10:02
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    İstanbul'da yasağı aldırmadan balık tuttular

    Cuma günü saat 21.00 itibariyle ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

    Türkiye genelinde uygulanan yasağa rağmen İstanbul Beşiktaş'taki Arnavutköy sahiline oltalarla gelen bir grup, balık tutarken görüntülendi.

    SOSYAL MESAFEYE DE UYMADILAR

    Gruptaki kişilerin aynı zamanda sosyal mesafe kuralını da ihlal ettikleri görüldü.

    SAHİLDEN UZAKLAŞTILAR

    Bir müddet sonra görüntülendiklerini fark eden gruptaki kişiler, oltalarını da alarak sahilden uzaklaştı.

    İstanbul da yasağı aldırmadan balık tuttular #1

    İstanbul da yasağı aldırmadan balık tuttular #2

    İstanbul da yasağı aldırmadan balık tuttular #3

    İstanbul da yasağı aldırmadan balık tuttular #4

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