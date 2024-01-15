İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 31 yaşındaki Mehmet Yıldız, saplantılı bir şekilde aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'yi aşkına karşılık bulamayınca tehdit etti.

Yıldız daha sonra kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek üzerine kimyasal madde döküp kaçtı.

Hastaneye kaldırılan kadının yüzünün ve vücudundaki bazı kısımların kemiklerine kadar eridiği ve yüzündeki organlarını kullanamaz hale geldiği belirlendi.

Karar açıklandı

Uzunçelebi, 5 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından hastanede yapılacak bir tedavi kalmamasından dolayı taburcu edilerek yaşamına devam ederken, sanık Mehmet Yıldız’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Yıldız hazır bulunurken, duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği mütaalasını tekrar ettiğini söyledi.

"Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım"

Son sözü sorulan sanık Mehmet Yıldız ise şunları söyledi:

Ben mağduru bataklığın içerisinden çıkartıp kurtardım. Ona düzenli olarak 40-50 bin gibi yüksek miktarlarda para gönderiyordum. Ben mağdurun biriyle birlikte çekilmiş uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Mağdura sorduğumda benim paramın kalmadığını, fotoğrafı çektirdiği kişiyle birlikte olduğunu söyledi. Bana kalkıp çakmak fırlattı, saldırdı. Ben de kombinin altında duran tası almak için yatak odasından çıktım. Tas çok uzun süredir orada duruyordu. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Mağdur peşimden gelip bana saldırıyordu. Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Peçete ile yüzünü gözünü sildim. Banyoda yıkamaya çalıştım. Sonra da panik olup çıktım. Polise, sağlık ekiplerine, itfaiyeye haber verdim. Böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum.