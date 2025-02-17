İstanbul'da yaşlı adam sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, dün saat 14:00 sıralarında bir otomobil, Akşemsettin Mahallesi'nde aniden durdu.

Aracından inen sürücü, nedeni bilinmeyen bir şekilde o sırada sokaktan geçen yaşlı bir adamla tartışmaya başladı.

YAŞLI ADAMI YUMRUKLADI

Tartışmanın ardından sinirli halleriyle tepki çeken sürücü, yaşlı adama yumruk attı.

Yumruğun etkisiyle yaşlı adam yere düştü.

O ANLAR KAMERADA

Bu sırada otomobilden çıkan kadın ise, yaşlı adamın yardımına koştu.

Kadını zorla otomobile bindiren sürücü bir süre sonra kendisi de araca geçti.

Sürücünün yaşlı adama yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.