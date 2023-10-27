İstanbul'da yaşlı kadını dolandıran çete altın alırken görüntülendi: 930 bin liralık vurgun Yaşlı kadını telefonla arayarak banka hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini söyleyen ve bu sayede 930 bin lirayı kendi hesaplarına aktaran 3 şüpheli paralarla altın satın aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

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İHA

Güvenlik güçleri yurtta dolandırıcılara karşı mücadelesini sürdürüyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yeni ekleniyor.

Yapılan operasyonlarla dolandırıcı çeteleri çökertildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir yeni operasyon daha yapıldı.

"Tüm hesaplarınız hackerlar tarafından ele geçirilmiş"

17 Ekim Salı günü 61 yaşındaki B.C.'yi arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Şahıs şu ifadelere yer verdi:

Tüm hesaplarınız hackerlar tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar bütün paralarınızı Merkez bankasına alacağız. Orada güvende olacaklar. Operasyon bitince size geri vereceğiz.

930 bin TL havale yaptı

Kendisini arayan kişiye inanan B.C., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle internet bankacılığı üzerinden toplam 930 bin TL’yi söylenen hesaplara havale etti.

Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan 61 yaşındaki kadın polise şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı.

Dolandırıcılar parayla altın aldı

Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bankadan çektikleri paralarla kuyumcudan altın aldıkları tespit edildi.

3 kişi tutuklandı

Bunun üzerine yapılan operasyonla olayın şüphelileri, 2 suç kaydı olan Furkan A.(23), Abdülyasin G.(20) ve 1 suç kaydı olan İsmail Y.A.(22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

O anlar kaydedildi

Şüphelilerden birinin çaldıkları paralar ile kuyumcudan altın satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)