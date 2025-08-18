İstanbul'da yaya geçidini kullanmayanlar trafiği tehlikeye sokuyor

Silivri D-100 yan yol, General Ali Türkkan Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gelenler, ışıklardaki geçidi kullanmak yerine yol üzerinden karşıya geçiyor.

Aralarında çocuklu ve bebek arabalı ailelerin de bulunduğu yayalar, hem kendi can güvenliklerini tehlikeye atıyor hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, aniden yola atlayan yayalar nedeniyle uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bu sırada yolda ilerlemeye çalışan ambulans ve itfaiye araçları da trafiğe takılarak sevk edildikleri bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.

POLİSİN UYARISINA RAĞMEN ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİLER

Yoğun trafik nedeniyle Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bölgede önlem aldı.

Polis, hem trafiği açmaya hem de yayaların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Trafik polislerinin uyararak defalarca ışıklarına yönlendirdiği yayalardan bazılarının uyarılara aldırış etmediği görüldü.

"YAYA YOLU YAPILMALI"

Yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Ekiz, “Soldaki ışık kırmızı yandığında diğer tarafta yeşil yanıyor. Bu sırada hiçbir şekilde karşıya geçemiyoruz. Önce bir ışığı, sonra diğerini kullanmak zorundayız. İnsanların acelesi olduğunda buradan direkt geçmek istiyor.

Yaya yolu yapılır ya da ışıklardan biri öne alınırsa sorun çözülür. Hatta bariyer döşenip belli bir noktadan geçiş sağlanırsa herkes kurallara uyar" dedi.

Bir başka yaya Serhat Özcan ise “Burada ciddi sorun var, mutlaka yaya geçidi yapılmalı. Biz temkinli davranıyoruz ama bazı sürücüler yol vermiyor. Belediye başkanından buraya çözüm getirmesini istiyoruz" diye konuştu.