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    İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü

    Esenler'de yaya geçidini kapatan Sedat Arde, kendisini uyaran Elif A. (15) ile Yağmur S.'nin (17) üzerine münibüsünü sürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 16.07.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 10:47
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    İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü

    İstanbul'un Esenler ilçesi Çinçindere Caddesi'nde  trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı.

    Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden 15 yaşındaki Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.

    DHA'nın haberine göre bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı.

    Minibüsü çocukların üzerine sürdü

    Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve 17 yaşındaki Yağmur S.'nin üzerine sürdü.

    Gözaltına alındı

    Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.

    İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü VİDEO

    O anlar kamerada

    O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #1

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #2

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #3

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #4

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #5

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #6

    İstanbul da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü #7


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