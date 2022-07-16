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- İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü
İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü
- 16.07.2022 - 10:18
- Güncelleme : 16.07.2022 - 10:47
İstanbul'un Esenler ilçesi Çinçindere Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı.
Yayaların karşıya geçmesini engelleyen minibüsü fark eden 15 yaşındaki Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde'yi uyardı.
DHA'nın haberine göre bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı.
Minibüsü çocukların üzerine sürdü
Tartışmanın ardından Elif A. ile Nisa S., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla birlikte manevra yapan minibüs şoförü, Minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif A. ve 17 yaşındaki Yağmur S.'nin üzerine sürdü.
Gözaltına alındı
Çevredekiler minibüs şoförüne tepki gösterirken, Elif A. ile Nisa S., aileleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, minibüs şoförü Sedat Arde'yi gözaltına aldı.
İstanbul'da yaya geçidini kapatıp aracını uyaranların üzerine sürdü VİDEO
O anlar kamerada
O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde Elif A. ile Nisa S.'nin şoförünün üzerlerine sürdüğü minibüsten kaçarak kendilerini korumaya çalıştığı görülüyor.