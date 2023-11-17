İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı Fatih’te yaya geçidini kullanan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Dron destekli denetimde 3 sürücüye 5 bin 937 lira cezai işlem uygulandı.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Vatan Caddesi Ulubatlı Metro çıkışında yayalara yol vermeyen sürücüleri tespit etmek için denetim gerçekleştirdi.

Drone destekli denetimde 3 sürücüye 5 bin 937 lira para cezası kesildi.

"Ben yaya geçidini gördüğüm esnada duran bir vatandaşım"

Denetimde yayaya yol vermeyen sürücü, “Ben yayaları gördüm. Yayalar geçerken yavaşladım. Sonra da geçtim. Ben yaya geçidini gördüğüm esnada duran bir vatandaşım. Ben fark etmemişimdir. Böyle bir şey varsa da dron kayıtlarına bakacağız” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)