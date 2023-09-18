İstanbul'da yayaların üzerine araç süren eski hakim-savcı ailenin oğlu hakkında karar: 9 yıl ceza aldı Kız arkadaşına şiddet uygularken çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan annesi eski hakim babası ise eski cumhuriyet savcısı olan şüphelinin yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık hakkında 9 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2018 yılında kadına şiddet olayı yaşandı.

Kız arkadaşını darbettiği sırata çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan Görkem Sertaç Göçmen, kaçmaya çalıştı.

Bu sırada vatandaşların üzerine aracını sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı ve şahsın annesinin eski hakim, babasının ise eski cumhuriyet savcısı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından Göçmen, 3 Ekim 2018’de tutuklandı.

Ceza sorumluluğunun tam olduğu belirlendi

Bu dosya kapsamında 32 yıla kadar hapsi istenen Göçmen’in 2021 yılında 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

İtirazlar üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, sanığın suç tarihi itibariyle ve halen işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı ve fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalıp azalmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığı raporu aldırılmadan hüküm kurulduğu gerekçesiyle verilen kararı bozdu.

Yeniden yapılan yargılama esnasında alınan raporda, Görkem Sertaç Göçmen’in ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtilmişti.

Duruşma görüldü

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"Elindeki tek kaçış imkanı olan araçla korku içinde kaçmaya çalıştı"

Oğlunun avukatı olan Aynur Göçmen ise savunma haklarının kısıtlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim linç edilmek üzereyken canını kurtarmak amacıyla elindeki tek kaçış imkanı olan araçla korku ve panik içinde olay yerinden kaçmaya çalışmıştır. Görüntülere bakıldığında müvekkilin araç içindeki şoför mahallinde camın kapalı bulunduğu, A.A.’nın camının açık bulunduğu ve kalabalık grubun bu cam üzerinden içeri sarkarak A.A’yı görmeksizin müvekkili darbetmeye çalıştıkları ortadadır. Bu nedenle A.A’nın yaralanmasına ilişkin eylemin müvekkille hiçbir ilgi ve alakası bulunmamaktadır. Müvekkile yönelik saldırı yapmak isteyen kalabalığın A.A.'nın oturduğu taraftaki açık cam üzerinden saldırıları esnasında yaralandığı açıkça ortadadır.

5 suç için toplam 9 yıl ceza verildi

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Görkem Sertaç Göçmen’in, Muhammed Ali Yalçın’a yönelik ‘olası kasıt ile yaralama’ suçundan beraatine karar verdi.

Mahkeme sanık Göçmen’in Cebrail Şık’a yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan ise 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanığın, Zişan Mert Durmuş’a yönelik eylemi nedeniyle 9 ay, A.A.’ya yönelik eyleminden 1 yıl 7 ay 15 gün, Recep Göçer’e yönelik eyleminden 2 yıl 10 ay, diğer 3 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 3’er ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Göçmen’in toplamda 9 yıl 5 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)