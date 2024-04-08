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İstanbul'da yediemin otoparkında yangın: Çok sayıda ekip müdahale etti

İstanbul'da yediemin otoparkında yangın: Çok sayıda ekip müdahale etti Yediemin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.