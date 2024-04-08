DHA
İstanbul'da korkutan yangın...
Pendik ilçesinde Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın diğer araçlara sıçradı
Alevler kısa süre içinde yükselerek depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana gelirken alevler otoparktaki 2 tıra daha sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sürüyor
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yediemin otoparkında çıkan yangını uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına aldı.
Ekipler yangının çıkış nedenini bulabilmek için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış