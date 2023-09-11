İstanbul'da yeğenlerine silahla saldıran amca drone ile tespit edilip yakalandı Tartıştığı yeğenlerinden birinin ölümüne diğerinin ise ağır yaralanmasına sebep olan amca, drone destekli operasyonla yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

İ.H.B. ve R.B. kardeşler, amcaları K.B. ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında çıkan anlaşmazlıkları konuşmak için dün saat 12.26 sıralarında buluştu.

Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra İ.H.B ve R.B. otomobilleriyle bir sokağa girdi. Amcaları K.B. de kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi.

1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aracından inen K.B., silahla yeğenlerinin bulduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırının ardından K.B. olay yerinden kaçtı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan R.B. isimli şahıs hayatını kaybederken, H.İ.B.'nin ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

Drone destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçan amcayı bulmak için drone destekli saha çalışmaları yürüterek şahsın bulunduğu adresi tespit etti.

Şahıs olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklandı

Araştırmalarda, karşı tarafın kardeşlerinden birinin şüpheli şahsın damadı olduğu, kızıyla aralarındaki sorunlar yüzünden iki taraf arasında husumet bulunduğu olayın bu nedenle gerçekleştiği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı kavga" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)