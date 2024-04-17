İstanbul'da yemeğini beğenmedi: Arkadaşları garsonu dövdü Hamburger köftesinin az piştiğini iddia ederek iade etmek isteyen genç kızın teklifini kabul etmeyen garson, müşterinin arkadaşları tarafından dayak yedi. O anlar işletmenin kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul'da restoranda başlayan kavga emniyette bitti.

Geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt’ta bulunan AVM'de bir restorandan hamburger sipariş eden genç kız, köftenin pişmediği iddia ederek hamburgeri iade etmek istedi.

Yemeği değiştirmeyince dayak yedi

Bu durumu kendi müdürüne soran personel ise, hamburgeri değiştiremeyeceklerini söyledi.

Duruma sinirlenen genç kız ile çalışan arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma esnasında iddiaya göre çalışan personel genç kıza argo cevap verince ortalık karıştı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu

Genç kızın alışveriş merkezinde bulunan arkadaşları, personeli tekme tokat dövmeye başladı.

Olayın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki taraf birbirinden şikayetçi olarak polis merkezine götürüldü.

O anlar kamerada

AVM'nin adeta savaş alanına döndüğü kavga anı, işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)