DHA
Eğlence olarak havaya sıkılan onlarca kurşun can aldı...
Şehir magandalarına karşı denetimler sürerken yeni olaylar da gündeme geliyor.
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinde Sanayi sitesinde bir şehir magandası paniğe sebep oldu.
Şüpheli M.T., işyerinin önünde arkadaşlarıyla beraber yemek yediği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Şüpheli gözaltına alındı
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından sonra, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri M.T.'yi gözaltına aldı.
Tabancanın ruhsatı yok
Şüpheli M.T ifadesi alınmak üzere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan incelemelerde pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi.