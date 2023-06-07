İHA

Dolandırıcılıkta yeni yöntemin adresi İstanbul oldu.

Dün gece E-5 kenarında kimliği belirsiz bir kadın, cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurarak para istedi.

Şizofren hastası dedi: 400 lira taksi parası gerekiyor

Kadın, yanında duran yaşlı adamı göstererek şizofren hastası olduğunu belirtip "Göztepe, Merdivenköy'e götüreceğiz. 400 lira taksi parası gerekiyor." diyerek vatandaşları dolandırmaya çalıştı.

İstanbul'da yeni dolandırıcılık yöntemi: Hastamız var 400 lira taksi parası lazım

"Sadece taksiye biniyor"

Aracını durdurdukları bir vatandaşın kendi arabası ile bırakma teklifine ise "Şizofren olduğu için arabalardan korkuyor. Sadece taksiye biniyor." diye karşılık verdi.

Dolandırıcılar ile vatandaş arasında yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.