İstanbul'da yılbaşı gecesi Melek Nur'u öldürdü: İstenilen ceza belli oldu Yılbaşı gecesi genç kızın ölümüne neden olan zanlının yargılanmasına başlanırken savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulundu. Zanlı verdiği ifadede, "Ben kimseyi öldürmedim bu konuda vicdanım rahat" dedi.

İHA

İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan korkunç cinayete ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

Fatih’te 1 Ocak 2024 te 17 yaşındaki Melek Nur Özgener’i yeni aldığı silahı gösterdiği ve ‘Vurayım mı seni’ dediği sırada silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Ercan Şahin'in (32) yargılanmasına başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ercan Şahin ve ölen Melek Nur Özgener'in müşteki ailesi hazır bulundu.

Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Ben kimseyi öldürmedim bu konuda vicdanım rahat"

Melek'i yaklaşık 1 senedir tanıdığını, olay günü aracıyla bakkala gittiği sırada Nisa Nur ve Melek Nur ile karşılaştığını belirterek savunma yapan sanık Şahin, "Aracı kenara çektim Melek hastaydı. Üşüyordu, ben de iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım, düşman sahibi olduğum için silahı vitesin olduğu yere koydum. Merminin silahın ağzında olduğunu bilmiyordum. Telefonla uğraştığım sırada ben fark etmeden Meleknur silahı eline almış, eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O esnada silah patladı. Böyle bir şeyi kasıtlı yapmış olsaydım Meleknur’u neden hastaneye götüreyim? Ben kimseyi öldürmedim bu konuda vicdanım rahat." ifadelerini kullandı.

"Meleknur’un ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum"

Duruşmada olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla dinlenen Nisa Nur A., olay yaşandıktan sonra Melek Nur’u sanık Ercan Şahin’le beraber hastaneye götürdüklerini söyleyerek, “Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana ‘Senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan’ın bilerek yaptığını söyle’ dediler. Korktuğum için Savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, ‘oyuncak değil bu’ dediği sırada Melek Nur silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Melek Nur’u sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana ‘Hastanenin önünde bekleyeceğim’ dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Melek Nur’un ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar.” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ercan Şahin’in ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk hali devam ediyor

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ercan Şahin’in tutukluluk halinin devamına ve sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bir polis memuru tarafından hastanede, 17 yaşında bir kadının silahla vurulduğunun ihbar edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Melek Nur Özgener'in kafasının sol ve sağ kısmından 2 mermi girişi bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Özgener'in yanında bulunan ve tanık olarak yer alan Nisanur A.'nın ifadesine yer verildi.

'Vurayım mı seni' diyerek şakalaştı

Tanığın, Melek ile yılbaşı gecesi buluştukları sırada mahalleden tanıştıkları sanık Ercan Şahin'le karşılaştıklarını belirttiği ifadesinde, "Ercan'ın araç içerisinde olduğu, Melek Nur'un üşümesi sebebiyle aracın ön yolcu koltuğuna bindiği, Şahin'in ise şoför camının önünde olduğu, aracın sürgü kapısının kenarında bulunan siyah renkli silahı çıkartarak yeni aldığını söyleyip Melek Nur'a doğrulttuğu, "Vurayım mı seni" diye şakalaştığı" yer aldı.

İddianamede, şakalaşmanın ardından Şahin'in tetiği çektiğini, o sırada ise Özgener’in kafasından duman çıktığını ve kan aktığını gördüğünü, hemen arka kapıdan araca binerek hastanenin birkaç sokak gerisine gittiklerini, şüpheli Şahin’in o sırada silahı Özgener’in eline verip, bir el havaya ateş ettirdiğini söylediği kaydedildi.

Tehdit ederek vermesi gereken ifadeyi söyledi

Tanık Nisa Nur A’.nın ifadesinin devamında ayrıca, Özgener’i hastaneye götürdükten sonra şüphelinin, kendisini tehdit etmesi üzerine yeniden araca bindiğini, araca bindikten sonra şüphelinin kendisine ‘Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin’ dediğini, sonrasında ise Özgener’in yanına gittiğini söylediği aktarıldı.

Silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi

Şüpheli Ercan Şahin’in Melek Nur Özgener’i hastanenin kapısına bıraktıktan sonra kaçtığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 1 hafta sonra teslim olduğu, her ne kadar suçu kabul etmediğini söylese de tanık beyanına göre silahı Özgener’e doğrultarak tetiğe bastığı, silahın kendisine ait olduğunu söylediği ve bu nedenle silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

Silah bir anda patlamış

Şüpheli Ercan Şahin’in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Melek Nur Özgener’i mahalleden tanıdığını, kardeşi gibi gördüğünü, olay günü evde yılbaşı kutlaması yapmak için pasta almaya çıktığını, yolda Melek Nur ve Nisa Nur ile karşılaştığını, Melek Nur Özgener’in araçtayken silahı almak için hamle yaptığını ancak kendisinin silahı almasını engellemek için çektiği sırada silahın bir anda patladığını söylediği, Özgener’i hastaneye bıraktıktan sonra ise korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Şahin’in ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)