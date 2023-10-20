İstanbul'da yokuş aşağı inen kamyonet önüne gelen her şeye çarptı: 2 yaralı Gaziosmanpaşa'da yokuş aşağıya kayan kamyonet sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç 4 araca, bir binaya ve 2 kişiye çarparak durabildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi savaş alanına döndü...

Öğle saatlerinde kum yüklü kamyonet yokuş aşağıya doğru hızla hareket etmeye başladı.

Bu sırada şoför, kamyoneti durdurmayı başaramayınca araç faciaya yol açtı.

Önüne gelen her şeye çarptı

Kamyonet ilk olarak yol kenarında duran bir kişiye ve konteynerlere ardından da park halindeki 4 otomobile sonra da bir binaya çarparak durabildi.

Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bina ile otomobil arasına sıkışan yayayı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Durumu ağır

Kamyonet sürücüsü ve sıkışan kişi, hastanelere kaldırılırken çöpün kenarında bekleyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası sokakta kısa süreli panik yaşanırken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

"Muhtemelen freni patladı"

Olay yerinde yaralılara yardım eden Cahit Eren, "Ben dükkanımın önünde otururken rampadan çok süratli bir kamyonun geldiğini fark ettik. Muhtemelen freni patladı. Kamyonet çöp konteynerlerine vurdu. Bir yaralı çöpün kenarında bekleyen bir kişiyi araya sıkıştırmıştı. Bacaklarında bayağı bir hasar vardı. Kamyoneti kullanan kişinin de sol bacağında hasar vardı. 4 araçta da hasar vardı." diye konuştu.

Öte yandan kamyonetin aşağıya doğru gitmesi ve binanın duvarına çarpıp durması ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)