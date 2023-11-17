İstanbul'da yol kavgasına yolcular tepki gösterdi: Kapıyı aç dövelim şunu

DHA
İstanbul Küçükçekmece'de bir İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, öfkeli otomobil sürücüsü aracını otobüsün önüne kırdı.
Camlara vurdu
Otomobil sürücüsü, otobüsün camlarına vurarak şoförün inmesini söyledi.
Otobüsteki yolcular şoförü sakinleştirmeye çalışırken yolculardan biri, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.
O anlar kamerada
Önünü kesen sürücü için, "Kapıyı aç dövelim şunu." diyen bir adam cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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