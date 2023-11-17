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İstanbul'da yol kavgasına yolcular tepki gösterdi: Kapıyı aç dövelim şunu

İstanbul'da yol kavgasına yolcular tepki gösterdi: Kapıyı aç dövelim şunu İstanbul'da bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otobüsün önünü keserek şoförün üzerine yürüyen adama yolcular tepki gösterdi.