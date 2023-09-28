İstanbul'da yol ortasında kavga çıktı! Bir genç kadınları yumrukladı... Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada sokaktan geçen iki kadınla tartışan gencin yumruk attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Güngören ilçesinde dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı... Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayı gören vatandaşlar hayrete düştü. Sesleri duyan bir vatandaş pencereye çıktığında 3 kişinin tartıştığını gördü. Kadınlara yumrukla saldırdı Sokaktan geçen 3 kişi arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada ise nabızlar yükseldi. Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı. O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu. O anları kaydetti Yaşanan anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı. Polise şikayet olmadı 3 kişi tartışarak olay yerinden uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)