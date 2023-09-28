DHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı...

Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayı gören vatandaşlar hayrete düştü.

Sesleri duyan bir vatandaş pencereye çıktığında 3 kişinin tartıştığını gördü.

Kadınlara yumrukla saldırdı

Sokaktan geçen 3 kişi arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada ise nabızlar yükseldi.

Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı.

O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu.

O anları kaydetti

Yaşanan anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı.

Polise şikayet olmadı

3 kişi tartışarak olay yerinden uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)