DHA
İstanbul'un Güngören ilçesinde dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı...
Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayı gören vatandaşlar hayrete düştü.
Sesleri duyan bir vatandaş pencereye çıktığında 3 kişinin tartıştığını gördü.
Kadınlara yumrukla saldırdı
Sokaktan geçen 3 kişi arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmada ise nabızlar yükseldi.
Tartışmalar sonrası genç erkek, yanında bulunan kadınlara saldırdı.
O sırada kadınlardan biri yumrukların hedefi oldu.
O anları kaydetti
Yaşanan anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı.
Polise şikayet olmadı
3 kişi tartışarak olay yerinden uzaklaşırken polise şikayet olmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)