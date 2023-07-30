İstanbul'da yol verip çalmaya devam ettiler Kağıthane’de araçla gelen maskeli 3 şahıs, park halindeki minibüsün arka camını kırarak içindeki malzemeleri çaldı. Olay sırasında sokağa giren bir araca da yol veren hırsızlar, geri gelip işlerine devam etti.

İHA

İstanbul'da dün saat 05.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde sabaha karşı hafif ticari bir araçla sokağa giren maskeli ve kapüşonlu 3 kişi, bagajı tesisat malzemesi dolu olan aracı gözlerine kestirdi.

Hırsızlar, ardından aracın arka camını kırarak malzemeleri çalmaya başladı. Bu sırada tek yön olan sokağa bir başka araç girdi.

Rahatlıkları şaşkına çevirdi

Hırsızlar, soğukkanlı bir şekilde geldikleri araca binerek arkalarındaki otomobile yol verdi.

Birkaç dakika sonra geri manevra yaparak tekrar gelen hırsızlar, işlerine kaldıkları yerden devam etti. Yaklaşık 4 dakikada 100 bin lira değerinde tesisat malzemesi çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından sabah aracının başına gelen sahibi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen araç sahibi, emniyete giderek şikayette bulundu.

Polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.