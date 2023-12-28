İstanbul'da yol verme kavgası! 2 kişi taksi sürücüsünü darbetti Seyir halindeki minibüs ile taksi şoförü arasında çıkan tartışma, birkaç sokak sonra kavgaya döndü. Taksi şoförünün darbedildiği olayda, mahalle sakinleri tarafları ayırdı.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Yol verme tartışması bir kez daha kavgayla son buldu.

Dün saat 12.00 sıralarında farklı bir caddede başlayan yol verme tartışmasında minibüs şoförü, taksi şoförüne önce silah gösterdi.

2 kişi taksi şoförüne daldı

Farklı bir sokakta tekrar karşılaşan taraflar bu kez kavga etmeye başladı.

Minibüsten inen 2 kişi, taksi şoförünü darbetti.

Gözaltına alındılar

Çevredeki bir vatandaş, kavga edenlerin arasına sandalye koyarak duruma müdahale etti.

Kavga sırasında 1 kişi burnundan yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

"Bir arkadaşın burnunu kırdılar"

Mahalle sakinlerinden Zülküf Alparslan, "Duyduğumuza göre taksiyi sıkıştırıyorlar belediyenin orada. Daha sonra olay buraya kadar taşınıyor. Biz de komşular olarak araya girdik ayırmaya çalıştık. Hatta bir arkadaşın da burnunu kırdılar. Ekipler geldi, tarafları aldılar götürdüler. Taksici, 'Bana silah çekildi' dedi. Öğrendiğimiz kadarıyla yol verme kavgası. Olay buraya taşınınca biz de araya girdik." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)