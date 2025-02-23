Trafik magandaları, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya devam ediyor..
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
Açıklamada, saldırı için aracından inen kişilerin ehliyetine el konulacağı ifade edilmişti.
Anca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası skandal bir olay daha yaşandı.
İKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ BİRBİRİNE SALDIRDI
İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, seyir halindeki iki aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Kavga, sürücülerin yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.
TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Kavgada taraflar, trafiğe aldırış etmeden birbirine saldırdı.
O anları trafikte kalan bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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