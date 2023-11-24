DHA
Trafik sorunu bitmeyen İstanbul'da trafik kavgaları da haliyle son bulmuyor.
Bu kapsamda son olay Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi'nde yaşandı.
İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Kavga anı kamerada
Kavga vatandaşların araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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