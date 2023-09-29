İstanbul'da yolcu otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

İHA
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde Birol Kansu'nun kullandığı yolcu otobüsü önünde yavaş ilerleyen Yusuf Kenan Çakmak'ın kullandığı ticari taksiye bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ticari taksi 200 metre sürüklenerek durabildi.
2'si ağır 3 yaralı
Kazada ticari taksi kullanılamaz hale gelirken araç sürücüleri ağır şekilde, otobüsteki muavin de hafif şekilde yaralandı.
Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan taksi şoförünü araçtan çıkardı.
Sağlık ekipleri yaralıları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)