İstanbul'da yolcu otobüsünün önünü geçen sürücü, can sağlığını hiçe saydı Ümraniye'de aynı istikamette ilerleyen otomobil ile yolcu otobüsü yol verme tartışmasına girdi. Sürücü, otobüsün önüne geçerek tehlikeli anlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Gün geçmiyor ki İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar yaşanmasın.

Kural ihlali yapan sürücüler, zaman zaman gerilim yaşıyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Otobüsün önüne geçti

Ümraniye ilçesinde otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Daha sonra otomobil sürücüsü, yolcu otobüsünün önüne geçerek yavaşladı.

Otobüs ilerleyemeyince şoför muavinle duruma tepki gösterdi.

Yolcuların canını hiçe saydı

Tartışma anları otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün yolcu otobüsünün önünü geçtiği anlar görülüyor.

Daha sonra sürücünün diğer araçları tehlikeye atarak, otobüs yolcularının canını hiçe saydığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Otomobilin TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önünü kesip geçişine izin vermemesi de dikkat çekiyor.