İstanbul'da yolda yürüyen kadının fotoğrafını çeken adama meydan dayağı Bir kişinin sokakta önünden yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çektiği anda durumun fark edilmesi üzerine kadının eşi ve çevredekiler şüpheliyi darbetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde hareketli dakikalar geçirildi. Bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti. Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu. Kadının eşi olay yerine geldi Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı. Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darbetti. Şüpheli gözaltına alındı İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)