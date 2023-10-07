DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde hareketli dakikalar geçirildi.
Bir kadın caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz bir kişi cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekti.
Çevredekiler durumu fark edince kişinin yanına giderek uyarıda bulundu.
Kadının eşi olay yerine geldi
Durumdan haberdar olan kadın, eşini arayarak, yaşananları anlattı.
Kısa sürede olay yerine gelen eş ve çevredekiler, şüpheliyi darbetti.
Şüpheli gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, kadın da şikayette bulundu.
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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