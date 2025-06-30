İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyuna tepki gösterince saldırıya uğradı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düğün konvoyu trafikte dehşet saçtı.

Olay İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı.

TERS YÖNE GİRİP TRAFİĞİ KİTLEDİ

Düğün konvoyu, ters yöne girerek caddeyi trafiğe kapattı.

Kutlama yaptıkları sırada ise bir araç sürücüsü ve eşi duruma tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Bunun üzerine konvoydaki bazı şahıslar, araca taş ve yumrukla saldırdı.

Ön ve arka camları kırılan aracın içindeki vatandaşlar ise korkuyla araçtan çıktı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Konvoydaki diğer vatandaşlar saldırıda bulunan şahısları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.