İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir cadde üzerinde ilerleyen panelvan minibüs, o esnada caddeden sokağa girmek isteyen binek otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına çarparak, kadını metrelerce fırlattı.

YARALI KADIN KALDIRILDI HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadın yolun geçmek istediği esnada, cadde üzerinde ilerleyen bir panelvan araç, binek bir otomobile çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kadına çarparak metrelerce ileriye fırlatıyor.

"KADININ AĞZINDAN BURNUNDAN KAN GELDİ"

Kazanın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan Turgut Erdemir isimli vatandaş şöyle konuştu:

Biz içerideydik bir baktık ki kaza sesi geldi. İki aracın karıştığı kazada bir araç savrularak yolda yürüyen kadına çarpmış. İnsan etkileniyor. Minibüs karşıdan gelirken, takside bu yoldan geçiyor.



Normalde taksinin durup öyle geçmesi gerekiyordu. Taksi hızlı değildi ama bir anda çıkmasıyla hızla gelen minibüs taksiye vuruyor. Takside kaldırımdaki vatandaşa vuruyor. Kadının da ağzından burnundan kan geldi.