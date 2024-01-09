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İstanbul'da yol verme kavgası! Araçtan inip camını yumrukladı

İstanbul'da yol verme kavgası! Araçtan inip camını yumrukladı İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada takip ettiği aracın önünü kesen sürücü araca saldırdı. Yanındaki kadının müdahalelerine rağmen öfkesi dinmeyen şahsın o anları kameraya yansıdı.