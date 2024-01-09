İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde hareketli anlar yaşandı.
Gündüz saatlerinde yaşanan olayda, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti.
Camı yumrukladı
Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı.
Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı.
O anları kayıt edip kaçtı
Korku dolu anları cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı.
Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor.
Otomobil sürücüsü, öfkeli sürücüden kurtulmak için manevra yaparak uzaklaşıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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