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    İstanbul'da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi

    Yunus polisi, şüphe üzerinde durdurdukları bir araçtaki şahsın üstünde bir miktar kokain tespit etti ve bunun üzerine şahsın evinde arama yapan ekipler, yarım milyon lira değerinde kokain buldu.
    • 10.12.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 12:37
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    İstanbul'da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi

    İstanbul'da yunus ekipleri uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor.

    Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus motorize polis ekibi, saat 20.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde denetim yaptı.

    Yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine bir aracı durduran yunus polisi, araç içerisinde bulunan F.Y.’nin üst aramasını yaptı.

    Şahıs üzerinde yapılan kaba üst araması sonucu bir miktar kokain bulundu.

    Şahsın evinden adeta kokain fışkırdı

    Bunun üzerine Sarıyer yunus polisi, şahsın adresini tespit ederek evine operasyon düzenledi.

    Evde yapılan aramalarda yatağın alt çekmecesinde yastığın altına gizlenmiş şeffaf poşetler içerisinde 409 adet satışa hazır yarım kilogram kokain ele geçirildi.

    Devam eden aramalarda ayrıca 200 adet extacy, cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 lira ve 200 euro bulundu.

    O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

    Evde yapılan aramalar sonucu bulunan kokainlerin piyasa değeri yarım milyon lira olduğu belirlendi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan F.Y.'nin emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

    Cezaevine gönderildi

    Adliyeye sevk edilen şahıs, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi #1

    İstanbul da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi #2

    İstanbul da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi #3

    İstanbul da yunus ekipleri yarım milyon liralık kokain ele geçirildi #4


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